Lungu anunta ca se vor asfalta 30 de strazi de pamant din municipiu cu un credit de 10 milioane de euro angajat de Primarie

Primarul Ion Lungu a anuntat, miercuri, in conferinta de presa, ca va cere Consiliului Local Suceava sa aprobe angajarea unui credit de zece milioane de euro pentru asfaltarea unui numar de 30 de strazi de pamant din oras."Din pacate, cei de la Uniunea Europeana ne considera foarte evoluati. Nu sunt bani deloc pentru infrastructura de drumuri, de parcari. E un lucru foarte delicat si dezamagitor pentru noi. Avand in vedere ca inca avem strazi de pamant in municipiul Suceava nu vad alta soltie ... citeste toata stirea