PSD si candidatul partidului pentru functia de primar in municipiul Radauti, Traian Andronachi, se situeaza in fruntea preferintelor electoratului din municipiul Radauti, fiind urmati indeaproape de primarul in functie, Bogdan Loghin si PNL, conform datelor unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) in perioada 10-20 noiembrie 2023.Iata perceptia "asupra directiei" municipiului Radauti: 43% dintre respondenti considera ca lucrurile se indreapta "mai degraba intr-o ... citeste toata stirea