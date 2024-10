"M-am intors acasa, sa slujesc comunitatea unde m-am nascut"

"M-am intors acasa, la Suceava, sa slujesc comunitatea unde m-am nascut si am copilarit!" a declarat deputatul Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei pentru sanatate a Camerei Deputatilor, miercuri, la depunerea listelor de candidati ale USR la BEJ Suceava."Astazi am depus in mod oficial candidatura pentru alegerile parlamentare din data de 1 Decembrie. Colegii din USR Suceava, carora le multumesc pentru incredere si sustinere, m-au ales sa deschid lista pentru Camera Deputatilor. ... citește toată știrea