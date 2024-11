Ma bucur ca Eduard Dziminschi "a pus virgula" si a revenit in familia social-democrata

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Soldan, a transmis, vineri seara, felicitari primarului din Moara, Eduard Dziminschi, pentru ca a pus virgula si a revenit in PSD."*In viata trebuie sa stii cand sa pui virgula*. Am auzit aceasta vorba inteleapta in aceasta dupa-amiaza, spusa de Preasfintitul Parinte Damaschin Dorneanul la slujba de sfintire a Centrului Cultural Moara, un nou proiect important dus la bun sfarsit de primarul Eduard Dziminschi" a spus Gheorghe Soldan.El a ... citește toată știrea