Ma incapatanez sa va incurajez sa faceti "nunti adevarate"

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, luni, de pe imasul Rodinei din Partestii de Sus, ca proiectul "Nunta in Bucovina" pe care l-a initiat are rolul de a prezenta "o nunta adevarata, traditionala, cu obiceiuri care se mai pastreaza doar in Bucovina", pentru ca a constatat ca acum nuntile sunt "niste improvizatii"."M-au intrebat unii jurnalisti daca sunt socru mare, daca sunt mire, ce rol am in nunta asta. Sunt si eu, ca si dumneavoastra, un privitor care am ... citeste toata stirea