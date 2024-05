Mafia detergentilor. Politistii au confiscat o cantitate uriasa de produse contrafacute la Suceava

Politistii suceveni au ridicat, in urma unor controale, peste o tona de detergent de vase si detergent de rufe care poarta denumirile unor branduri premium si despre care exista suspiciunea ca ar fi contrafacut. Marfa a fost gasita in magazine din complexul comercial Bazar din municipiul Suceava.Descinderile politistilor de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Suceava au avut loc la 15 mai 2024 in municipiul Suceava, in special in zonele comerciale, si au ... citește toată știrea