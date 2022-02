Mai multe proiecte de cercetare postdoctorala ale tinerilor cercetari ai UVS, eligible pentru finantari de cate 250.000 de lei in cadrul unei competitii nationale

Prorectorul USV pentru activitate stiintifica, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a anuntat, miercuri, ca tinerii cercetatori ai Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava au ocupat in cadrul unei competitii nationale de proiecte postdoctorale locul 1 in domeniile Biologie - Ecologie si Stiintele Pamantului si locul 2 in domeniile Stiintele vietii aplicate si biotehnologii si Biologie - Ecologie, precum si locul 6 in domeniul Informatica, pozitii eligibile pentru obtinerea unei finantari de 250.000 ... citeste toata stirea