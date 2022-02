Majoritatea ucrainenilor intrati in tara dupa inceperea operatiunilor militare vor sa ajunga in Suceava, la aeroport sau gara

> O femeie cu un copil a cerut statut de refugiatUcrainenii care intra in Romania prin Vama Siret dupa inceperea operatiunilor militare din Ucraina sunt ingrijorati de situatia din tara pe care o parasesc pentru a pleca in alte tari.Majoritatea dintre cei care au trecut joi granita se indreapta spre Aeroportul Suceava sau spre Gara din Suceava pentru a pleca mai departe in tari din vestul Europei, dupa cum relateaza News Bucovina.Pana la ora 17:00 ar fi fost inregistrat doar un singur caz ... citeste toata stirea