"Mancatorul de femei" a facut actiune in instanta dupa ce s-a considerat DISCRIMINAT fata de restul criminalilor. Lavric da ca exemplu dosarul Elodia

Poreclit de presa "Mancatorul de femeisuceveanul Vasile Lavric a cerut revizuirea dosarului in care a fost condamnat la 30 de ani pentru crima. Ucigasul sustine ca ar fi fost discriminat fata de restul criminalilor - care au condamnari mai mici - si are pretentia la o reducere de pedeapsa.Vasile Lavric, din Radauti, este considerat unul dintre cei mai odiosi criminali in serie detinuti in sistemul penitenciar romanesc. Incapacitatea autoritatilor a facut ca acesta sa fie condamnat definitiv ... citește toată știrea