Incepand cu data de 5 noiembrie a.c., casa din Falticeni in care scriitorul Mihail Sadoveanu si-a petrecut adolescenta, tineretea si primii ani ai maturitatii si in care a scris o mare parte din intreaga sa opera literara va fi redata circuitului turistic.Momentul redeschiderii Casei Memoriale "Mihail Sadoveanu" va fi marcat in ziua de duminica, 5 noiembrie, zi in care se sarbatoresc 143 de ani de la nasterea scriitorului, printr-un moment religios, un concert oferit de flautistul Nicolae ... citeste toata stirea