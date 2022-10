Marca "Suceava - Orasul Cetatii de Scaun" a fost inregistrata la OSIM

Consiliului Local al municipiului Suceava a aprobat, in sedinta de indata, participarea municipiului Suceava, in calitate de membru fondator, la constituirea Asociatiei pentru Managementul Destinatiei Turistice "Suceava - Orasul Cetatii de Scaun".Asociatia are drept scop dezvoltarea turismului, prin infiintarea acesteia urmarindu-se realizarea unei politici de dezvoltare turistica a destinatiei, inclusiv a uneia de marketing, prin elaborarea si implementarea strategiilor pentru dezvoltarea ... citeste toata stirea