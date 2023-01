Maria si David, cele mai dese prenume alese pentru copiii nascuti in 2022 in municipiul Suceava. Viceprimarul Lucian Harsovschi: In 2022 au fost nascuti 3707 copii, din care 1876 au fost fete

Viceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a informat, marti, ca in anul 2022 au fost nascuti 3707 bebelusi in municipiul Suceava, iar pentru prima data dupa o lunga perioada de timp, statistica arata ca numarul fetelor nascute in anul 2022 a fost mai mare decat cel al baietilor, respectiv 1876 fete si 1831 baieti.Potrivit statisticii, cele mai dese prenume alese in 2022 au fost Maria (115), Anastasia (72), Sofia (69) si Elena (51) la fete si David (103), Matei (90), Stefan (65) si Alexandru (64) ... citeste toata stirea