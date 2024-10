Marul de Falticeni a patruns acum in marile magazine si sper ca romanii sa le cumpere

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, alaturi de vicepresedintele CJ Suceava Vasile Tofan si deputatul PNL Bogdan Gheorghiu a fost prezent, sambata, la Targul Marului din Falticeni, prilej cu care si-a amintit ca in 2005, cand era ministru al Agriculturii iar Tofan primar al Falticeniului, au lansat aceasta manifestare care "creste de la an la an"."Cu bucurie vin in fiecare toamna mai ales ca-mi aduc aminte ca impreuna cu Vasile Tofan, pe atunci el primar, eu ministru al ... citește toată știrea