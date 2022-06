Masuri pentru fluidizarea traficului pe DN2, intre Suceava si Vama Siret

In vederea asigurarii activitatilor de decongestionare si fluidizare a traficului si circulatiei in conditii de siguranta pe DN2 pe segmentul de drum Suceava - Siret, motivate de faptul ca, circulatia in ultima perioada s-a desfasurat pe partea carosabila dar si pe acostament, ducand la ruperea acestuia, prefectul judetului a solicitat Sectiei Drumuri Nationale Suceava interventia in regim de urgenta. In acest sens, incepand de luni dimineata se efectueaza lucrari de completare acostamente cu ... citeste toata stirea