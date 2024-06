Masuri pentru perioada caniculara

DSP Suceava a emis, marti, o serie de recomandari esentiale pentru populatie in vederea prevenirii incidentelor pe timpul perioadelor de temperaturi extreme, in contextul valului de canicula care se preconizeaza sa afecteze Romania in urmatoarele zile.Recomandari pentru populatie. Evitarea expunerii la soare: Populatia este sfatuita sa evite, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare intre orele 11:00 - 18:00.Utilizarea aerului conditionat: Aparatele de aer conditionat trebuie reglate ... citește toată știrea