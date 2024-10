Masuri speciale pe Aeroportul Suceava pentru cei peste 3.000 de evrei hasidici care tranziteaza Romania

Autoritatile Aeroportului Suceava, impreuna cu reprezentanti ai ISU, Jandarmeriei si Politiei, au luat masuri speciale in conditiile in care peste 3000 de evrei hasidici se intorc, prin Romania, din Ucraina, unde au mers la Uman, cu ocazia sarbatorii Ros Hasana (Anul Nou evreiesc).Desi anul acesta, autoritatile din Ucraina le-a amintit evreilor ultraortodocsi ca se expun unui risc major, pentru ca tara este in razboi, mii de pelerini au ales sa mearga la Uman, in Ucraina, pe proprie ... citește toată știrea