Material exploziv, descoperit intr-un microbuz care intra in tara pe la Vama Siret

Vamesii de la Siret au descoperit intr-un microbuz care intra in tara o bucata de TNT cu inscriptie in limba slavona, 3 fiole cu morfina si un cartus pentru pistolul mitraliera AK74. Cei trei pasageri erau imbracati cu haine militare si aveau pasapoarte emise in Spania."Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Siret - Directia Regionala Vamala Iasi, in urma unui control efectuat asupra unui microbuz, aflat pe sensul de intrare in tara, au identificat urmatoarele bunuri ... citeste toata stirea