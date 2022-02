Material lemnos confiscat si amenzi de zeci de mii de lei aplicate de politisti

Politisti din cadrul Serviciul de Ordine Publica - Biroul Protectia Fondului Forestier si Piscicol, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii Forestiere Suceava, au efectuat un control, joi, pe linia respectarii prevederilor legale privind achizitia, debitarea si comercializarea materialelor lemnoase, la doua societati de profil cu sediul social in Vicovu de Sus.Potrivit IPJ Suceava, in urma efectuarii balantei dintre stocurile scriptice raportate in SUMAL 2.0 si stocurile faptice de material ... citeste toata stirea