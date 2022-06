Medalii de aur si argint obtinute de echipe de cercetare ale Facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor a USV

In perioada 26-28 mai a.c., s-a desfasurat editia a XIV-a a European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2022, care a promovat peste 500 de inventii si proiecte de cercetare, cu autori din peste 20 de tari, precum Polonia, Canada, China, Croatia, Hong Kong, India, Indonezia, Iran, Japonia, Iordania, Coreea, Malaysia, Maroc, R. Moldova, Filipine, Singapore, Taiwan, Thailanda, Turcia, Ucraina, Statele Unite ale Americii etc.Lista participantilor nationali include universitati si ... citeste toata stirea