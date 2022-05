Medicul din Radauti care a declansat falsa alerta de variola a maimutei, internat la Psihiatrie

Medicul din Radauti ar fi facut scandal, a bruscat o pacienta si cateva asistente, dupa care s-a urcat in cabina unei masini de la salubritate si nu mai voia sa coboare. Totul s-a intamplat in dimineata zilei de luni, 23 mai, cand medicul infectionist Andi Radu Agrosoaie, de la Spitalul Municipal Radauti, care in weekend a declansat falsa alerta de variola a maimutei, a agresat, o pacienta si colegi din spital si a fost nevoie sa fie internat la Psihiatrie."Am chemat politia si paza si l-am ... citeste toata stirea