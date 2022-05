Medicul veterinar Petrea Dulgheru cere demiterea lui Bogdan Cruceanu, seful jandarmilor montani din Vatra Dornei

> Colonelului Cruceanu i se reproseaza esecul primei tentative de tranchilizare a doua exemplare de ursi tineri relocati in zona Dornelor, prin preluare abuziva a competentelor medicului veterinar, gestionarului fondului de vanatoare sau ale Garzii Forestiere> "Dl Cruceanu a intervenit abuziv, mi-a preluat ilegal competentele mele, transformand tranchilizarea si capturarea intr-un esec total" se arata in cererea inaintata de dr. Dulgheru catre MAI, in care se mentioneaza ca a fost pusa in ... citeste toata stirea