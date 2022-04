Membri si simpatizanti suceveni ai AUR, in campania de impadurire "Zilele Aurului Verde"

Organizatia Judeteana AUR Suceava ne-a informat ieri ca s-a alaturat campaniei nationale de impadurire intitulata "Zilele Aurului Verde". Am aflat ca, in cadrul acesteia, peste 20 de voluntari, membri si simpatizanti ai AUR, au plantat circa 400 de puieti de frasin si paltin in zona forestiera din Patrauti."Oamenii nostri, de diferite varste, din organizatia municipala si din diferite organizatii locale, au venit cu mult entuziasm sa participe la aceasta ... citeste toata stirea