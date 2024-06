Mesaje false in numele Finantelor

> Semnalul de avertizare este tras de AJFP Suceava, in contextul in care "falsificatorii" solicita date pentru "o mai buna gestionare a fluxurilor financiare"Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Suceava atrage atentia asupra unei noi campanii de mesaje false transmise in numele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).Potrivit purtatorului de cuvant Oana Violeta Apetrea, in aceasta perioada contribuabililor persoane juridice le este solicitata "lista entitatilor ... citește toată știrea