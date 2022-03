Mesajele ascunse in desenele unui copil refugiat de razboi: Romania cea buna care salveaza Ucraina atacata miseleste

Un copil refugiat din calea razboiului ucrainean si-a exprimat prin desene viziunea asupra conflictului initiat de Rusia in tara sa natala, iar un psiholog a analizat mesajele neverbalizate. Andreea Sorina Savuca este voluntar al Asociatiei "Jeni Mandachi", de la Mandachi Hotel & Spa, unde este organizat un centru pentru refugiatii veniti din Ucraina.De la inceputul conflictului ruso-ucrainean pana in prezent, in hotelul de lux din Suceava, care-i apartine antreprenorului Stefan Mandachi, au ... citeste toata stirea