Mesajul sfidator al unui interlop fugar, care a atacat cu sabia un politist: "Voi sta in munti, in Bucovina, ca haiducii"

Alexandru Hutuleac, zis "Dutu", care in 2017 a lovit un politist cu sabia in cap, este cautat de autoritati pentru a-si executa pedeapsa de 12 ani si 8 luni de inchisoare.Hutuleac, a marturisit motivul pentru care fuge de autoritati. Potrivit acestuia, a fost supus mai multor abuzuri si considera ca a fost condamnat pe nedrept, dar si ca va "sta in munti, in Bucovina, ca haiducii"."Dutu" a fost dat in urmarire inca de la 6 martie. In corespondentele cu publicatia citata, acesta a afirmat ca ... citește toată știrea