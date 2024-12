Mesteri bucovineni

In perioada 29 noiembrie - 1 decembrie a.c., Consiliul Judetean Suceava a participat, in calitate de coexpozant, in cadrul standului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, la Targul international de turism "Tour&Travel Warsaw" desfasurat la Varsovia, Polonia."In vederea promovarii potentialului turistic al Bucovinei si pentru prezentarea unei oferte cat mai diversificate si cat mai atractive a judetului Suceava, doi mesteri ... citește toată știrea