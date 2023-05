In acest articol, mesterii sibieni in seminee si sobe pe lemne de la Pefoc, ne vor arata care sunt pasii potriviti pentru montajul unui semineu in conditii optime de siguranta, eficienta si confort. Indiferent daca te-ai decis sa-ti achizitionezi o soba pe lemne sau un semineu traditional, montajul implica extrem de multa responsabilitate, pentru ca exista riscul ca o instalare improprie sa cauzeze o sumedenie de probleme, pornind de la nefunctionalitati si pana la probleme care pot pune serios ... citeste toata stirea