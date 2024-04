Metoda "Accidentul" revine

> O femeie din Siret a fost inselata cu aproape 3.000 de euro dupa ce a fost anuntata ca fiul el a suferit un accident in SpaniaDesi in mod repetat s-a atras atentia asupra metodelor de inselaciune, in continuare multi suceveni cad prada celor care profita de increderea lor si incearca sa realizeze castiguri financiare ilicite, atrage atentia IPJ Suceava care mentioneaza ca pe langa inselaciunile prin metode noi se revine si la vechile metode de operare cum ar fi metoda accidentul.Astfel, ... citește toată știrea