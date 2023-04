Politistii de frontiera suceveni au intocmit dosar penal unei femei cu dubla cetatenie, romano-ucraineana, care transporta in microbuz patru recipiente cu freon in valoare totala de 11.200 lei.In urma controlului efectuat asupra bagajelor personale au fost descoperite si 80 pachete de tigari care au fost ridicate in vederea confiscarii.Potrivit Politiei de Frontiera, duminica, 23 aprilie a.c., in jurul orei 19:00, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret s-a prezentat, pe sensul de ... citeste toata stirea