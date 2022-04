Mieii de Paste vor fi sacrificati doar in abatoare autorizate

> Admise la sacrificare pentru consumul public vor fi doar animalele sanatoase, crescute in gospodarii, in ferme si in localitati in care nu evolueaza boli transmisibile > Functionarea locurilor temporare este permisa in perioada 9-16 aprilie, cea premergatore Pastelui catolic, respectiv in intervalul 9-23 aprilie, cea anterioara Pastelui ortodoxSacrificarea mieilor de Paste se va face in unitatile autorizate sanitar veterinar pentru abatorizarea ovinelor, informeaza dr. Mihai Voloseniuc, ... citeste toata stirea