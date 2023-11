Muzeul National al Bucovinei in colaborare cu Muzeul National Peles organizeaza in data de 8 noiembrie, ora 13, in Galeria cu Bolti a Muzeului de Istorie, vernisajul expozitiei "Mihai I - ultimul rege al Romaniei".Expozitia isi propune sa aduca in atentia publicului "figura regelui Mihai I, cu o viata surprinzatoare".Mihai I a fost al treilea rege al Romaniei, dupa Carol I si nepotul de frate al acestuia, Ferdinand.Expozitia prezinta obiecte aflate in patrimoniul Muzeului National Peles, ... citeste toata stirea