Mii de credinciosi la procesiunea cu moastele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

> In cortegiu s-au aflat tineri, militari cu faclii, maicute si sute de preoti > IPS Calinic si primarul Ion Lungu au mers impreunaProcesiunea cu moastele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava a fost organizata cu doua zile inainte de Hramul Catedralei Arhiepiscopale, iar IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, a explicat ca s-a avut in vedere ca la procesiune sa participe cat mai multi credinciosi, dar si sa se evite blocaje mari in traficul din municipiul Suceava.Si anul acesta, mii ... citeste toata stirea