Ministerul Sanatatii: 176 de noi cazuri Covid in judetul Suceava. In spitale sun internati 154 de pacienti Covid

Ministerul Sanatatii a anuntat, marti, ca in ultimele 24 de ore in judetul Suceava au fost confirmate 176 de noi infectii SARS-CoV-2./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }Potrivit sursei citate, rata de infectare in judetul Suceava este de 2,6 cazuri la ... citeste toata stirea