Ministerul Sanatatii va prezenta saptamanal situatia cazurilor de COVID-19

Ministerul Sanatatii a anuntat ca va prezenta saptamanal situatia cazurilor de COVID-19, potrivit AGERPRES.Conform ministerului, informarea va fi transmisa in fiecare zi de luni pentru saptamana precedenta.Pana in prima zi a acestei saptamani, raportarea privind cazurile de COVID-19 s-a efectuat zilnic.Luni, la nivelul tarii, se inregistrasera (in intervalul anterior de 24 de ore) 215 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 48 mai multe fata de ziua anterioara.Cele mai ... citeste toata stirea