Ministrul Culturii anunta ca pisaniile lui Stefan cel Mare au fost gasite in Herson si ca ar putea fi aduse in tara

Pisaniile lui Stefan cel Mare despre care s-a spus ca ar fi fost furate de la Muzeul de Istorie din Herson au fost gasite, a anuntat ministrul Culturii, Lucian Romascanu."Printre vestile rele pe care razboiul din Ucraina le transmite lumii si-a facut loc si o veste buna pentru istoria si cultura romane. In urma unei noi discutii purtate sambata cu ministrul ucrainean al culturii, Dl. Olexandr Tkacenko, am aflat cu mare bucurie ca pisaniile lui Stefan cel Mare au fost gasite in Herson!", a ... citeste toata stirea