Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat lansarea licitatiei pentru restaurarea Casei Varnav Liteanu

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a efectuat, sambata, o vizita in judetul Suceava, unde a anuntat finalizarea fazei DALI (documentatia de avizare a lucrarilor de interventie) pentru restaurarea Casei Varnav Liteanu.Proiectul este programat sa intre in faza de licitatie la inceputul lunii noiembrie, pentru contractarea serviciilor de tip "design & build".Valoarea contractului pentru realizarea DALI este de aproximativ 80.000 de euro, iar investitia totala in restaurarea ... citește toată știrea