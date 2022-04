Ministrul Daniel Cadariu a propus ambasadorului Germaniei semnarea unui memorandum pentru cooperarea bilaterala in turism

> Acest document are in vedere maximizarea fluxurilor reciproce de turistiMinistrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a primit, marti, vizita dr. Peer Gebauer, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Federale Germania in Romania, prilej cu care a fost evidentiata importanta cooperarii intre cele doua state, precum si oportunitatile de intensificare si extindere a parteneriatului bilateral, aflam dintr-un comunicat de presa.In cadrul dialogului, ... citeste toata stirea