Ministrul Daniel Cadariu anunta masuri pentru cresterea si diversificarea exporturilor romanesti, pentru diminuarea deficitului comercial al Romaniei: Vom reporni si programul de internationalizare a operatorilor economici romani, program care a fost opri

In saptamana 27 iunie - 1 iulie 2022, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) deruleaza cea de-a 12-a reuniune a diplomatilor comerciali, respectiv a reprezentantilor economici ai Romaniei in strainatate. Actiunea cuprinde un ansamblu de evenimente si analize dedicate stimularii exporturilor romanesti si atragerii de investitii straine si turisti in Romania, prin intermediul consilierilor economici externi, anunta ministerul.