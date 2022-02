Ministrul de Interne anunta 17 sesizari penale si 33 de infractiuni constatate dupa controlul de la Ocolul Silvic Dealu Negru

> In intreaga tara, peste 23.000 de dosare penale cu infractiuni la regimul silvic se afla in lucruMinistrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca in urma controlului complex derulat la Ocolul Silvic Dealu Negru dupa informatiile facute publice de activistul de mediu sucevean Tiberiu Bosutar si o echipa Recorder, s-au constatat 33 de infractiuni si au fost facute 17 sesizari penale.El a spus in conferinta de presa organizata cu ministrul Mediului, Tanczos ... citeste toata stirea