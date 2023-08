Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a vizitat, joi, mai multe localitati din judetul Suceava si unitati scolare din zona, dar in special a vazut cum se desfasoara invatamantul in creierii muntilor."Am vizitat Scoala de vara *Merito* care se desfasoara la Vicovu de Sus, apoi am vizitat cel mai mare liceu tehnologic din judetul Suceava si am ramas uimita de complexitatea specializarilor pe care ei le au, de ceea ce inseamna calificarea in textile, pielarie, incaltamite, toate industrii care au ... citeste toata stirea