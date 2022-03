Ministrul Lucian Bode, in PTF Siret alaturi de omologul francez: Aderarea Romaniei la Spatiul Schengen este sustinuta si de gestionarea optima a situatiei actuale de la frontiera cu Ucraina

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, in PTF Siret unde a fost in vizita impreuna cu ministrul de Interne al Frantei, Gerald Darmanin, ca modul optim in care Romania gestioneaza situatia la frontiera cu Ucraina este un avantaj pentru aderarea la Spatiul Schengen./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2. ... citeste toata stirea