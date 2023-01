Ministrul Transporturilor cere accelerarea proiectarii A7 pe tronsoanele Pascani - Suceava - Siret

Consilierul ministrului Transporturilor pentru zona Moldovei, Catalin Urtoi, a anuntat ca in prima sedinta a acestui an pe care a avut-o cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ministrul a anuntat ca doreste ca pe autostrada A 7 sa fie accelerate procedurile pentru proiectarea tronsoanelor Pascani - Suceava si Suceava - Siret.Urtoi a spus ca programul pentru primele 3 luni ale acestui an prevede inchiderea licitatiilor pe A7 pentru tronsoanele finantate prin PNRR pana la Pascani si ... citeste toata stirea