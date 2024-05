Ministrul Transporturilor, nemultumit de ritmul de realizare a studiului de fezabilitate la Autostrada Nordului

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat recent la sediul PSD Suceava, ca este nemultumit de modul in care realizeaza studiul de fezabilitate la autostrada A 14 (Autostrada Nordului)."Sunt nemultumit de cum se realizeaza studiul de fezabilitate. O sa vedem... Este un termen in septembrie pentru studiul acesta de fezabilitate. Nu se tin de acesta sa stiti ca sunt foarte hotarat, asa cum am facut si in alte parti, sa reziliez contractul si sa mergem cu cineva care vrea sa faca" a ... citește toată știrea