Minor trimis in judecata dupa ce a schingiuit si ucis caini. Este vorba despre un pusti de 17 ani, din Vatra Moldovitei.Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni a dispus trimiterea in judecata a unui inculpat minor, in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de "uciderea animalelor, cu intentie, fara drept" si ... citeste toata stirea