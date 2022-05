Miodrag Belodedici, Lucian Sanmartean si Marius Niculae au participat la o actiune de reimpadurire in zona limitrofa si in parcul central din Vatra Dornei

Miercuri, 25 mai, in zona limitrofa si in parcul central din Vatra Dornei, judetul Suceava, a avut loc cea de-a treia actiune de reimpadurire organizata de Maspex Romania prin brandul de apa Bucovina. La plantare au participat si trei nume mari ale fotbalului romanesc, Miodrag Belodedici, Lucian Sanmartean si Marius Niculae, in baza parteneriatului dintre Federatia Romana de Fotbal si brandul de apa Bucovina. Parteneriatul a fost demarat in 2019, cand Bucovina a devenit apa oficiala a ... citeste toata stirea