> Personalitate marcanta a jurnalismului sucevean, Motrici a fost cunoscut ca scriitor, poet si publicist, membru al Societatii Scriitorilor BucovineniMircea Motrici este cetatean de onoare al municipiului Suceava, Consiliul Local aproband conferirea acestui titlu in recenta sedinta ordinara.Mircea Motrici s-a nascut pe 24 martie 1953, in Udesti, judetul Suceava, si a decedat pe 16 mai 2007. A fost reporter radio, jurnalist si scriitor, renumit pentru talent si profesionism, marturie in ... citeste toata stirea