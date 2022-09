Mirosul fin al cainelui politist Rico a descoperit sute de pachete de tigari in autovehiculul unui ucrainean

Politistii de frontiera suceveni impreuna cu inspectorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, sprijiniti de cainele politist Rico, au descoperit 420 de pachete de tigari de provenienta ucraineana si duty free, in valoare de 630 lei, ascunse in torpedoul si in spatiul rotii de rezerva a autovehiculului unui cetatean ucrainean.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, duminica, inainte de miezul noptii, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul ... citeste toata stirea