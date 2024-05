Misiune a Comisiei Europene in judetul Suceava

> Evaluate vor fi exploatatii in care au evoluat focare de pesta porcina africana, abatoare, unitati de transare si de procesare a carniiIn perioada 4-6 iunie, in judetul Suceava se va desfasura o misiune a Comisiei Europene - DG SANTE, informeaza dr. Danut Corneanu, director executiv adjunct al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA). Potrivit oficialului DSVSA, scopul misiunii consta in "evaluarea controalelor oficiale in domeniul sanatatii animalelor efectuate ... citește toată știrea