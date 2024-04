Misiune contracronometru in Suceava, dupa ce un barbat a cazut intr-o fantana. A fost gasit in viata la 10 metri adancime

Un barbat de 30 de ani a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri, in comuna Dornesti din judetul Suceava. Pompierii au reusit sa il scoata in timp util, iar o ambulanta SMURD l-a transportat la Centrul de Primiri Urgente Radauti pentru ingrijiri medicale.Un barbat in varsta de 30 de ani a cazut luni, 15 aprilie, intr-o fantana din comuna Dornesti, judetul Suceava, iar imediat s-a dat alarma pentru salvarea acestuia. Incidentul s-a petrecut in satul Iaz, din comuna Dornesti. Misiunea a ... citește toată știrea