Mobilizare a politistilor pentru prinderea unui sofer baut care a accidentat mortal o femeie si a fugit de la locul faptei

> Suspectul, din Preutesti, a fost retinut in 30 de minutePolitistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Falticeni au reusit, sambata seara, identificarea si prinderea, in mai putin de 30 de minute, a unui sofer baut, care a produs un accident rutier mortal si a parasit locul faptei, punand in pericol iminent si viata altor persoane.Purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, comisar-sef Ionut Eupureanu, a declarat ca, printr-o mobilizare operativa, aproape 30 de politisti cu 12 autospeciale ... citește toată știrea